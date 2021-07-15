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В налоговой отреагировали на обвинения администрации ЦО «Фонтан» в рейдерстве

В Государственной налоговой службе отреагировали на обвинения в рейдерском захвате, которые в адрес налоговиков прозвучали от администрации центра отдыха «Фонтан» на Иссык-Куле. В ведомстве считают, что своими высказываниями бизнесмены вводят общественность в заблуждение.

«Обвинения администрации центра отдыха «Фонтан» в том, что государственные органы в лице Налоговой службы и подразделения судебных исполнителей производят рейдерский захват, не соответствуют действительности и вводят в заблуждение общественность. Их цель — избежать ответственности за нарушение налогового законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы ГНС.

Сообщается также, что принадлежащие Гербер коттеджи арестованы по решению суда, так как с их продажи она не выплатила 50 миллионов сомов налогов.

«Имеется вступивший в законную силу судебный акт о принудительном взыскании налогового обязательства с Гербер. Все действия судебных исполнителей, а также должностных лиц Налоговой службы осуществляются в рамках законодательства Кыргызской Республики», — уточнили в налоговой.

Напомним, ранее владельцы центра отдыха «Фонтан» заявили о попытке рейдерского захвата. Они сообщили, что приобрели центр в 2015 году. Однако теперь их пытаются лишить имущества из-за судебной тяжбы, с которой они никак не связаны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201078/
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