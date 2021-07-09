Вымогал $100. В Нарыне задержан лжесотрудник ГКНБ

В Нарыне по факту вымогательства взятки задержан лжесотрудник ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.

По его данным, установлено, что гражданин Т.С.К. проводил проверку в Ат-Башинской районной государственной администрации и вымогал у руководства денежные средства в размере $100 за вынесение якобы положительного акта.

Фото пресс-центра ГКНБ. Подозреваемый Т. С. К.

Задержанного водворили в ИВС ОВД Нарына. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным фактам преступлений. Пострадавших от действий Т.С.К. просят обратиться по телефону доверия УГКНБ по Нарынской области 0352250849.