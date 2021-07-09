11:18
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Происшествия

В Кадамджайском районе на пастбище произошел крупный пожар

В Кадамджайском районе Баткенской области произошел крупный пожар на пастбище. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, 7 июля поступила информация о том, что на пастбище Пушкот айыльного аймака Орозбекова горит сухотравье и арча. Для тушения пожара привлечены 110 человек — спасатели, лесники и местные жители.

По информации МЧС, выгорело пять гектаров. С наступлением ночи тушение приостановлено. Отмечается, что спасатели остались ночевать на месте происшествия. Сегодня тушение возгорания продолжается. О пострадавших не сообщается.

МЧС
Фото МЧС. Джайлоо Пушкот

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200433/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Сезон пожаров. В селе Заречном Чуйской области сгорело сухотравье
Стали известны подробности пожара, произошедшего в ТЦ «Ташрабат»
В Бишкеке в торговом центре «Ташрабат» минувшей ночью произошел пожар
В Бишкеке в микрорайоне «Улан-1» произошел пожар
27 семей погибших в Баткене получили компенсации по миллиону сомов
Правительство обещает до 1 сентября завершить все строительные работы в Баткене
Активистам «Баштан Башта» и Улану Усеину угрожали в Баткене
В Бишкеке сгорел дом вместе с магазином
Завораживающие кадры. Подводный пожар в Мексиканском заливе попал на видео
Ситуация на границе. Пострадавшим предоставят льготы по налогам
Популярные новости
Перестрелка на&nbsp;границе. Подробности инцидента от&nbsp;Пограничной службы ГКНБ Перестрелка на границе. Подробности инцидента от Пограничной службы ГКНБ
Тимур Файзиев не&nbsp;возместил ущерб государству. Ему изменили меру пресечения Тимур Файзиев не возместил ущерб государству. Ему изменили меру пресечения
На&nbsp;Иссык-Куле задержан мужчина. Ходил по&nbsp;пансионату с&nbsp;пистолетом На Иссык-Куле задержан мужчина. Ходил по пансионату с пистолетом
Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан. Его отпустили Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан. Его отпустили
Бизнес
Бренд Lay&rsquo;s запустил социальный проект в&nbsp;поддержку людей с&nbsp;нарушениями слуха Бренд Lay’s запустил социальный проект в поддержку людей с нарушениями слуха
MegaCom презентовал проект по&nbsp;маркировке табачной и&nbsp;алкогольной продукции в&nbsp;КР MegaCom презентовал проект по маркировке табачной и алкогольной продукции в КР
Недвижимость в&nbsp;Турции. Как выглядит жилье в&nbsp;Алании, доступное для кыргызстанцев Недвижимость в Турции. Как выглядит жилье в Алании, доступное для кыргызстанцев
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
9 июля, пятница
11:08
В городе Ош начали производить малотоннажные грузовики В городе Ош начали производить малотоннажные грузовики
11:07
К ответственности за подкуп может быть привлечен кандидат от «Бир Бола»
11:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июля
10:54
В Кадамджайском районе на пастбище произошел крупный пожар
10:44
«Талибан» заявляет, что не нарушит границы государств Центральной Азии