В Кадамджайском районе на пастбище произошел крупный пожар

В Кадамджайском районе Баткенской области произошел крупный пожар на пастбище. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, 7 июля поступила информация о том, что на пастбище Пушкот айыльного аймака Орозбекова горит сухотравье и арча. Для тушения пожара привлечены 110 человек — спасатели, лесники и местные жители.

По информации МЧС, выгорело пять гектаров. С наступлением ночи тушение приостановлено. Отмечается, что спасатели остались ночевать на месте происшествия. Сегодня тушение возгорания продолжается. О пострадавших не сообщается.