В Караколе милиционеры оказали первую помощь потерявшему сознание от жары парню

В Караколе милиционеры оказали первую помощь парню, потерявшему сознание от теплового удара. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Иссык-Кульской области.

«Инцидент произошел 1 июля, в обеденное время в городском сквере. 31-летний житель Тюпского района из-за теплового удара потерял сознание, упал и ударился головой о бордюр тротуара. Рядом несли службу сотрудники туристической милиции, которые оказали молодому человеку доврачебную помощь, остановили кровотечение, привели его в чувство и вызвали скорую», — сообщили в ГУВД.

Напомним, что для обеспечения безопасности отдыхающих в туристический сезон по Иссык-Кульской области задействовано более 700 сотрудников милиции и около 350 членов ДНД.