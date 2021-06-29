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Происшествия

В Ошской области у местного жителя дома нашли автомат Калашникова

В Узгенском районе Ошской области у местного жителя дома нашли автомат Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Обнаруженный автомат Калашникова, предположительно, относится к модифицированной «сотой серии» — АК-108. По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны и доставлены в следственные органы двое граждан, одному из которых 28 лет. Он ранее судим, состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки», — уточнили в МВД.

Следствие не исключает версию, что изъятое оружие может принадлежать участникам организованных преступных групп.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199313/
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