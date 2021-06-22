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Происшествия

В Иссык-Кульском районе произошло смертельное ДТП. Суд отпустил виновных

Судья Иссык-Кульского районного суда Космира Джусупбекова отпустила под домашний арест подозреваемых в смертельном ДТП. Об этом 24.kg сообщили родственники пострадавших.

По их данным, 12 июня между селом Сары-Камыш и городом Балыкчи произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz E240 врезался в припаркованный на обочине Volkswagen Passat. В результате аварии погибли трое детей, еще один человек пострадал.

«В машине, которая врезалась в припаркованное авто, находилась сотрудница ОВД Тонского района капитан милиции Жамал Термечикова. За рулем был 33-летний Максат Алымбеков. У него не было прав. Милиционер и водитель машины были пьяны. Это подтвердила экспертиза. Сотрудницу милиции задержали, но затем суд отпустил ее и водителя под домашний арест», — сообщили редакции.

Родственники считают, что суд вынес меру пресечения с нарушениями, поскольку пострадавшую сторону не оповестили о заседании.

«На заседание нас запустили, сказали, что процесс будет открытым. При этом не дали слова. Машину переоформили на Эмиля Термечикова. Показания подозреваемых расходятся», — пояснили родные погибших.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198523/
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