В Оше и Джалал-Абаде спасатели вытащили тела двух мужчин из воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 14 июня в службу «112» поступила информация о том, что в канале Кайырма города Оша лежит труп мужчины.

На место происшествия выехали четыре спасателя и вытащили тело из воды. Личность погибшего уточняется. Для выяснения обстоятельств смерти труп передан сотрудникам милиции.

Аналогичный случай произошел в айыльном аймаке Жапалак Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. 13 июня в селе Акман в водохранилище Кайырма утонул 23-летний парень. Тело найдено и передано милиционерам.