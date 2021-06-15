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Происшествия

В Оше и Джалал-Абаде спасатели вытащили тела двух мужчин из воды

В Оше и Джалал-Абаде спасатели вытащили тела двух мужчин из воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 14 июня в службу «112» поступила информация о том, что в канале Кайырма города Оша лежит труп мужчины.

На место происшествия выехали четыре спасателя и вытащили тело из воды. Личность погибшего уточняется. Для выяснения обстоятельств смерти труп передан сотрудникам милиции.

Аналогичный случай произошел в айыльном аймаке Жапалак Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. 13 июня в селе Акман в водохранилище Кайырма утонул 23-летний парень. Тело найдено и передано милиционерам.

МЧС
Фото МЧС

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197675/
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