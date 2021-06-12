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Происшествия

В Ошской области пресекли незаконную деятельность майнинг-фермы

В Ошской области пресекли незаконную деятельность майнинг-фермы. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, незаконное производство по добыче криптовалюты обнаружили в селе Кожокелен Кара-Суйского района.

Отмечается, что сейчас идет активная работа по искоренению коррупционных проявлений в энергетическом секторе и с учетом дефицита электроэнергии в стране.

По факту изъяли 650 единиц оборудования для организации майнинга. ГКНБ устанавливает всех причастных лиц, участвующих в противоправной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197452/
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