В Баткене чиновники, включая экс-мэра, незаконно выдавали земельные участки

В Баткенской области выявили коррупционную схему по незаконной выдаче и оформлению земельных участков. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, установлено, что с 2010 года по настоящее время под индивидуальное жилищное строительство в Баткене на основании поддельных документов выдали 77 участков.

Экс-мэр города С.С. за вознаграждение от 40 тысяч до 70 тысяч сомов за каждый участок издавал фиктивные постановления. Заместитель начальника Баткенского регионального управления градостроительства и архитектуры Э.К. на их основании готовил архитектурные документы по отводу земель за вознаграждение от 100 тысяч до 200 тысяч сомов.

Оформлением документов занимался главный специалист Баткенского районного филиала ГУ «Кадастр» Н.Б. и брал от 5 тысяч до 10 тысяч сомов. В качестве посредников выступали двое жителей города, которые находили клиентов и получали за это от 60 тысяч до 100 тысяч сомов.

Все подозреваемые водворены в ИВС ОВД Баткенского района.