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Происшествия

Протащившего собаку водителя нашли. Он признал вину

В социальных сетях распространяют видео, где водитель привязал собаку к машине и протащил ее.

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В Джалал-Абаде неизвестный привязал к машине собаку и протащил ее по дороге

В УВД Джалал-Абадской области 24.kg сообщили, что факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Жестокое обращение с животным» Кодекса о проступках.

«Милиция установила личность водителя. Им является житель Сузакского района 32-летний К.Т. Он рассказал, что 3 июня ехал по трассе Бишкек — Ош, на обочине в лотке с водой увидел мертвую собаку. Так как труп животного вонял, он привязал собаку к машине и таким образом решил отвезти ее на мусорную свалку», — прокомментировали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196515/
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