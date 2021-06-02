Очередное ДТП в Чуйской области. Один погибший и четверо пострадавших

Минувшей ночью на 114-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт произошло ДТП, в котором один человек погиб и четыре пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Водитель автомобиля Honda Stepwgn не справился с управлением и выехал с дороги. В аварии погиб 41-летний мужчина. Спасатели извлекли тело погибшего из машины и передали сотрудникам МВД. Пострадавших доставила в районную больницу бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По факту происшествия милиция ведет досудебную проверку. Назначены необходимые экспертизы.

Это второе смертельное ДТП на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт, произошедшее за последние шесть дней. Так, 28 мая на 10-м километре автодороги из-за столкновения грузовика и легковой машины погибла женщина, еще семь человек получили травмы и увечья.