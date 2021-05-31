В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти 21 тонну сливочного масла

В Оренбургскую область пытались незаконно ввезти молочную продукцию из Кыргызстана. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, в районе пункта пропуска «Маштаково» после проведения ветеринарного досмотра должностными лицами управления было установлено, что из Кыргызстана везут сливочное масло (21 тонну) с несоответствием сведений, указанных в ветеринарном сертификате.

Кроме того, из Казахстана поступила партия мороженого (8,3 тонны), информация об отгрузке которого отсутствовала в системе «Аргус».

Задержанную продукцию (29,3 тонны) возвратили для устранения выявленных нарушений.