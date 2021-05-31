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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 994 нарушения Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 994 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 56 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 20 передвигались на машинах с тонировкой, остановили без водительских удостоверений — 37 человек, за автохулиганство — 5.

На штрафстоянку поставили 433 машины.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195770/
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