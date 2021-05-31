На скутере сбил пенсионерку и скрылся. Подозреваемого в автонаезде задержали

В Бишкеке задержали водителя скутера, сбившего пенсионерку. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя скутера, сбившего пенсионерку

По его данным, подозреваемый сбил горожанку на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Саманчина на пешеходном переходе.

В результате 62-летнюю бишкекчанку с различными травмами доставили в больницу вместе с водителем. Однако через некоторое время он сбежал.

21-летнего парня задержали и доставили в ГУВД Бишкека. Начато досудебное производство по статье 155 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» Кодекса о проступках.