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Происшествия

На скутере сбил пенсионерку и скрылся. Подозреваемого в автонаезде задержали

В Бишкеке задержали водителя скутера, сбившего пенсионерку. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя скутера, сбившего пенсионерку

По его данным, подозреваемый сбил горожанку на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Саманчина на пешеходном переходе.

В результате 62-летнюю бишкекчанку с различными травмами доставили в больницу вместе с водителем. Однако через некоторое время он сбежал.

21-летнего парня задержали и доставили в ГУВД Бишкека. Начато досудебное производство по статье 155 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» Кодекса о проступках.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195735/
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