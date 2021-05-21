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В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж велосипедов

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении серии краж. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского РУВД Бишкека.

«14 мая с заявлением в милицию обратился пострадавший, который сообщил, что в тот же день в 14.00 неизвестный под видом жителя многоэтажного дома, расположенного в 12-м микрорайоне, проник в подъезд, откуда тайно похитил велосипед модели «Альтаир» стоимостью 10 тысяч сомов.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель столицы. Следствие считает, что это далеко не первая его кража.

Тех, кто мог пострадать от рук злоумышленника, в милиции просят обращаться по номерам телефонов 0550102223 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194715/
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