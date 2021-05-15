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Происшествия

В Токмаке сбили двух девушек. Адвокат просит заключить водителя под стражу

В городе Токмаке Чуйской области на пешеходном переходе сбили двух девушек. Водитель скрылся. Об этом 24.kg рассказала адвокат потерпевших Лилия Дадабаева.

По ее словам, 14 мая примерно 22.30 на улице Ленина мужчина совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу. После водитель, не оказав помощи, скрылся с места происшествия.

«Одна из пострадавших несовершеннолетняя, она 2004 года рождения. Другой 20 лет. Они доставлены в территориальную больницу. Состояние оценивается как среднетяжелое», — рассказала защитница.

По данным УОБДД, через некоторое время инспекторы установили и задержали водителя, им оказался мужчина 1987 года рождения. Он передан в следственную службу для дальнейшего разбирательства, автомашина «Ниссан Либерти» поставлена на штрафстоянку.

Адвокат Лилия Дадабаева отметила, что сегодня суд изберет меру пресечения задержанному.

«Мы просим заключить его под стражу на два месяца, на время следствия. Моим подзащитным необходимо лечение в Бишкеке. А сбивший их человек не собирается возмещать ущерб», — заключила Лилия Дадабаева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194087/
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