В Узгенском районе селевой поток унес восьмилетнего мальчика. Он погиб

В Узгенском районе селевой поток унес восьмилетнего мальчика. Он умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 11 мая селевые потоки, вызванные сильными дождями, затопили дворы домов, расположенных в селах Коммунист, Токтогул и на участке Кирпичный.

В селе Большевик айыльного аймака Акжар также сошли сели.

«Мальчика 2013 года рождения, который в этот момент пас скот, унес поток. Позже его нашли родственники, однако он умер в больнице», — говорится в сообщении.

Для очистки сел привлечены экскаватор, грейдер и спасатели.