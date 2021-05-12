10:33
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Происшествия

В Узгенском районе селевой поток унес восьмилетнего мальчика. Он погиб

В Узгенском районе селевой поток унес восьмилетнего мальчика. Он умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 11 мая селевые потоки, вызванные сильными дождями, затопили дворы домов, расположенных в селах Коммунист, Токтогул и на участке Кирпичный.

В селе Большевик айыльного аймака Акжар также сошли сели.

«Мальчика 2013 года рождения, который в этот момент пас скот, унес поток. Позже его нашли родственники, однако он умер в больнице», — говорится в сообщении.

Для очистки сел привлечены экскаватор, грейдер и спасатели.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193749/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Кульджинском районе селевые потоки затопили села
В Чаткальском районе размыло дорогу и затопило двор школы
В Караколе в гараже сгорела машина
В Бишкеке в квартире обнаружили тело 50-летнего мужчины
В Баткенской области устраняют последствия схода селевых потоков
Обильные осадки. В Джалал-Абаде затоплены дворы и частные дома
Ситуация на границе. МЧС опровергает информацию о нехватке гумпомощи
Ситуация на границе. По последним данным, разрушено и сожжено 120 жилых домов
На трассе Суусамыр — Талас — Тараз сошел селевой поток
Ситуация на границе. Разрушено и сожжено 107 жилых домов
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Руководителей компании вызвали на&nbsp;допрос, но&nbsp;их&nbsp;нет в&nbsp;стране ЧП на «Кумторе». Руководителей компании вызвали на допрос, но их нет в стране
Ситуация на&nbsp;границе. На&nbsp;территории&nbsp;КР замечен генерал-майор Таджикистана Ситуация на границе. На территории КР замечен генерал-майор Таджикистана
На&nbsp;Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит На Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит
Баткенцы остановили фуры с&nbsp;контрабандой. Их&nbsp;сопровождала милиция Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция
Бизнес
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
12 мая, среда
10:31
Около тысячи семейных врачей не хватает в Кыргызстане Около тысячи семейных врачей не хватает в Кыргызстане
10:30
Электронные амбулаторные карты появятся в Кыргызстане до конца года
10:28
В Джалал-Абаде горнодобывающая компания нанесла крупный ущерб экологии
10:26
Более тонны кисломолочной продукции пытались провезти из Кыргызстана на Алтай
10:25
В Узгенском районе селевой поток унес восьмилетнего мальчика. Он погиб