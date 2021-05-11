В Кара-Кульджинском районе селевые потоки затопили села

В Кара-Кульджинском районе Ошской области селевые потоки затопили села. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По ее данным, из-за ухудшения погодных условий паводковые воды вышли из каналов Жаны-Монол и Эски-Монол. В результате затоплены дворы домов сел Ак-Кыя, Сары-Булак, Кара-Кочкор, под селевой массой оказались отрезки 10-го, 17-го и
Отмечается, что это привело к затруднению движения автомобилей.
«На месте проводят все необходимые работы начальник МЧС по Ошской области, 22 спасателя и 20 сотрудников милиции. Задействованы пожарная машина, два погрузчика, пять экскаваторов, грейдер. Спасатели открыли дорогу Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу и в настоящее время очищают пострадавшие села», — проинформировали в МЧС.
В связи с этим внутренние дороги и каналы Сары-Булак и Нура Атакуль засыпаны песком и гравием.