Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 62-летний Рысбек Сейталиев

В Бишкеке пропал 62-летний Рысбек Сейталиев. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района столицы. В Бишкеке пропал 62-летний Рысбек Сейталиев

По ее данным, он вышел из дома в жилмассиве «Ак-Орго» 28 апреля примерно в 15.00 и не вернулся до сих пор.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, прямой нос. Был одет в синюю жилетку, синие спортивные штаны, черные туфли. Особые приметы: страдает потерей памяти и сутулится.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться по телефонам: 0312352605, 0312444457, 0312352632, 0701644403, 0705075018 и 102.