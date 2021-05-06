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Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 62-летний Рысбек Сейталиев

В Бишкеке пропал 62-летний Рысбек Сейталиев. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

УВД Ленинского района столицы
Фото УВД Ленинского района столицы. В Бишкеке пропал 62-летний Рысбек Сейталиев

По ее данным, он вышел из дома в жилмассиве «Ак-Орго» 28 апреля примерно в 15.00 и не вернулся до сих пор.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, прямой нос. Был одет в синюю жилетку, синие спортивные штаны, черные туфли. Особые приметы: страдает потерей памяти и сутулится.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться по телефонам: 0312352605, 0312444457, 0312352632, 0701644403, 0705075018 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193119/
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