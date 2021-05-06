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Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 26-летняя Азиза Талипбек кызы

В Бишкеке пропала 26-летняя Азиза Талипбек кызы. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района столицы
Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке пропала 26-летняя Азиза Талипбек кызы

По ее данным, она вышла из дома в 11-м микрорайоне в апреле 2016 года и до сих пор ее местоположение неизвестно. В милицию за помощью обратилась сестра пропавшей.

Приметы; рост 175 сантиметров, плотного телосложения, коричневые волосы. Особые приметы: родинка под правым глазом и шрамы на нижней стороне левого плеча.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, просят обратиться по телефонам: 0557289689, 0312544184 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193078/
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