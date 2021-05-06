В Чуйской области мужчина ударил ножом школьника и бросился в бега

Сотрудники ОВД Иссык-Атинского района задержали 44-летнего жителя Чуйской области, который 4 мая нанес ножевые ранения 17-летнему школьнику. Об этом сообщает областное ГУВД. Отмечается, что подозреваемый пытался скрыться от следствия.

«4 мая в 19.00 в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что к ним поступил несовершеннолетний с ножевым ранением. В ходе разбирательств выяснилось, что ножом пострадавшего ударил незнакомый пьяный мужчина, с которым у них возникла словесная перепалка», — проинформировали в ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный

Оперативникам удалось установить личность напавшего. Выяснилось также, что после совершения преступления он бросился в бега. Беглеца задержали в доме у его знакомого. Задержанный водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. Досудебное производство продолжается.