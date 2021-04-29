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Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 62-летний Кадырбек Джумаев

В Бишкеке пропал 62-летний Кадырбек Джумаев. Об этом сообщили в Cовете общественной безопасности.

Cовета общественной безопасности
Фото Cовета общественной безопасности. В Бишкеке пропал 62-летний Кадырбек Джумаев

По его данным, 26 апреля мужчина вышел из дома по улице Турусбекова, 100, и не вернулся до сих пор.

Был одет в куртку бежевого цвета, бежевую кофту в полоску, клетчатую синюю кепку, черные штаны, черные туфли.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, вес 55-60 килограммов, худощавого телосложения, побрит налысо. Страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться по телефонам: 0755074720, 0555230490.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192042/
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