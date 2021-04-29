За прошедшие сутки в Кыргызстане произошло 15 пожаров. Жертв и пострадавших в огне нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«Один пожар произошел в Оше, два — в Чуйской области, один — Таласской, два — Нарынской, три — Ошской, четыре возгорания — в Джалал-Абадской области и два пожара в Баткенской. В подавляющем большинстве случаев горело сухотравье», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что для тушения пожаров было привлечено 15 пожарных отделений. Со стороны служб спасения осуществлено два выезда. По каждому факту ведется проверка.