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Происшествия

За прошедшие сутки в Кыргызстане произошло 15 пожаров

За прошедшие сутки в Кыргызстане произошло 15 пожаров. Жертв и пострадавших в огне нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«Один пожар произошел в Оше, два — в Чуйской области, один — Таласской, два — Нарынской, три — Ошской, четыре возгорания — в Джалал-Абадской области и два пожара в Баткенской. В подавляющем большинстве случаев горело сухотравье», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что для тушения пожаров было привлечено 15 пожарных отделений. Со стороны служб спасения осуществлено два выезда. По каждому факту ведется проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192002/
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