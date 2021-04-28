В Кеминском районе поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика

В Кеминском районе поезд сбил четырехлетнего мальчика. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, инцидент произошел накануне в 18.20 на перегоне Быстровка — Джиль-Арык. Ребенок находился на путях без присмотра родителей. В результате наезда он скончался на месте.

На подаваемые сигналы машиниста мальчик не реагировал.

«Обращаемся к населению и водителям, призываем к внимательности и соблюдению строгих правил безопасности при переходе и переезде железнодорожных путей. Железная дорога — зона повышенной опасности», — подчеркнули в госпредприятии.