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Происшествия

В Кеминском районе поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика

В Кеминском районе поезд сбил четырехлетнего мальчика. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, инцидент произошел накануне в 18.20 на перегоне Быстровка — Джиль-Арык. Ребенок находился на путях без присмотра родителей. В результате наезда он скончался на месте.

На подаваемые сигналы машиниста мальчик не реагировал.

«Обращаемся к населению и водителям, призываем к внимательности и соблюдению строгих правил безопасности при переходе и переезде железнодорожных путей. Железная дорога — зона повышенной опасности», — подчеркнули в госпредприятии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191928/
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