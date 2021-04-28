Городские власти незаконно выдали документы на стройку многоэтажки в Бишкеке

Городские власти незаконно выдали разрешительные документы на строительство многоэтажного дома в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, отдельные должностные лица департамента государственной экспертизы при Госстрое, Бишкекглавархитектуры и Госэкотехинспекции, злоупотребляя должностным положением, незаконно выдали проектную документацию и разрешили строительство 14-этажного жилого дома. Они действовали по предварительному сговору с застройщиком ОсОО «ГГ».

Материалы проверки зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статьям 320 «Злоупотребление должностным положением» и 329 «Служебный подлог» УК КР.