14:13
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Происшествия

Городские власти незаконно выдали документы на стройку многоэтажки в Бишкеке

Городские власти незаконно выдали разрешительные документы на строительство многоэтажного дома в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, отдельные должностные лица департамента государственной экспертизы при Госстрое, Бишкекглавархитектуры и Госэкотехинспекции, злоупотребляя должностным положением, незаконно выдали проектную документацию и разрешили строительство 14-этажного жилого дома. Они действовали по предварительному сговору с застройщиком ОсОО «ГГ».

Материалы проверки зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статьям 320 «Злоупотребление должностным положением» и 329 «Служебный подлог» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191852/
просмотров: 913
Версия для печати
Материалы по теме
Не имел права критиковать президента. Сыймык Жапыкеев решил уволиться
Возле Генпрокуратуры митингуют предприниматели. Просят защитить малый бизнес
Неправильно поняли. Генпрокурор о наказании за половые отношения с малолетними
Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Это госизмена. Депутат предлагает наказывать за выдачу лицензий на месторождения
Депутат парламента предлагает создать следственный комитет при Генпрокуратуре
Генпрокуратура тоже заявляет, что претензий к Райымбеку Матраимову нет
Возле Генпрокуратуры митинг. Требуют отпустить учредителя компании «Акиф»
В «Кыргыз каганате» рассказали о строительстве дома на улице Ахунбаева
На улице Ахунбаева «Кыргыз каганат» хочет построить элитку. Бишкекчане против
Популярные новости
Мужчина, сбежавший накануне из&nbsp;Свердловского УВД Бишкека, задержан Мужчина, сбежавший накануне из Свердловского УВД Бишкека, задержан
Военные напали ночью. Похищенный в&nbsp;Лейлеке рассказал подробности Военные напали ночью. Похищенный в Лейлеке рассказал подробности
Похищение парней в&nbsp;Лейлеке. В&nbsp;УВД сообщили подробности возвращения Похищение парней в Лейлеке. В УВД сообщили подробности возвращения
Президенту АУЦА предъявлено обвинение в&nbsp;незаконном изготовлении наркотиков Президенту АУЦА предъявлено обвинение в незаконном изготовлении наркотиков
Бизнес
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
Почему никотин сам по&nbsp;себе не&nbsp;может стать причиной онкологических заболеваний Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
28 апреля, среда
14:12
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
14:12
Почему вы не страхуете свое жилье? Опрос
14:00
Сытый голодного не разумеет, или О бедном чиновнике замолвите слово
13:43
Как пытаются сдержать рост цен на сахар, рассказали в Госантимонополии
13:42
Боксеры из Кыргызстана успешно выступили на турнире в Сербии