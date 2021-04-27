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Происшествия

В аварии под Тверью с участием кыргызстанца погибла женщина. Он задержан

Взят под стражу водитель такси, гражданин Кыргызстана, который нарушил ПДД, что привело к гибели человека на трассе М-10 под Тверью. Об этом сообщило издание «АиФ-Тверь».

По его данным, авария произошла вечером 22 апреля. По версии следствия, 20-летний молодой человек на Volkswagen Polo на 164-м километре автодороги не справился с управлением и выехал на обочину. Машина врезалась в железобетонное ограждение и столб. Пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель отделался переломами.

Калининским районным судом Тверской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверском областном суде, сообщили в издании.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191694/
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