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Происшествия

Обвиняемая по делу о краже игнорировала судебные процессы. Ее задержали повторно

В Бишкеке задержали подозреваемую в краже, которая находилась в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района . В Бишкеке задержали подозреваемую в краже, которая находилась в розыске

По ее данным, 24 мая 2020 года в милицию обратился бишкекчанин и рассказал, что двумя днями ранее из сейфа одного из помещений по улице Жукеева-Пудовкина некие девушки похитили 50 тысяч сомов и мобильный телефон стоимостью 30 тысяч. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Кража» УК КР.

Правоохранители задержали 20-летнюю подозреваемую. Октябрьский районный суд Бишкека избрал меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Материалы дела направили в суд.

Однако в ходе судебных процессов обвиняемая Д. А. игнорировала заседания. Поэтому суд принял решение водворить девушку в СИЗО-1 и объявить в розыск.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191583/
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