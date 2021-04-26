Словесная перепалка в Каинды закончилась стрельбой. Местный житель в больнице

В городе Каинды задержали подозреваемого, выстрелившего в местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В городе Каинды задержали подозреваемого, выстрелившего в местного жителя.

По ее данным, накануне в милицию поступило сообщение о том, что возле центрального рынка города находится мужчина с огнестрельным ранением. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

Выяснилось, что ночью группа молодых людей вступила в словесную перепалку с двумя прохожими. Один из них два раза выстрелил в сторону компании и скрылся. В результате 22-летнего П.Б. с дробовыми ранениями предплечья и бедер, с травматическим шоком доставили в территориальную больницу района.

Правоохранители задержали 27-летнего подозреваемого А.А. и водворили в ИВС. Назначены экспертизы.