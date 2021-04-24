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Происшествия

В МВД не разглашают подробности допроса президента АУЦА

Президент АУЦА Эндрю Качинс был вызван следственной службой МВД на допрос по зарегистрированному досудебному производству. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Уточняется, что детали и подробности досудебного производства не разглашаются в соответствии со статьей 160 Уголовно-процессуального кодекса. 

Из собственных источников 24.kg известно, что ранее на имя Эндрю Качинса пришла посылка с пакетом, где была надпись «документы». Однако при вскрытии выяснилось, что внутри были психотропные вещества. По предварительным данным, иностранец не смог предоставить какие-либо документы на медикаменты.

Накануне Эндрю Качинса вызвали на допрос. В следственной службе МВД он провел несколько часов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191397/
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