В МВД объяснили, почему задержали трех женщин

Следователь не будет просить ареста для Юлии Б., которая является свидетелем по делу о подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В ведомстве отметили, что одна из трех задержанных вчера женщин проходит в качестве свидетеля по делу о подкупе голосов. Она водворена в ИВС за оказание сопротивления правоохранительным органам.

«Юлия Б. находилась в автомашине, водитель которой подозревается в подкупе голосов. 11 апреля в день проведения выборов мужчина раздавал по 1 тысяче сомов тем, кто голосовал за одну из политических партий. Внимание милиционеров привлекла машина Ravon. Были задержаны Юлия Б. и А.Б. В салоне машины обнаружены деньги. Гражданка Юлия Б. стала игнорировать приглашения следователя для дачи показаний, к тому же выяснилось, что она указала неверный адрес проживания. После установления местонахождения и при доставлении в УВД указанная гражданка оказала сопротивление сотрудникам милиции», — сообщили в МВД.

По данным милиции, второй задержанной вручено уведомление о подозрении по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». Третья задержанная подозревается в соучастии в коррупции.

Напомним, в Бишкеке задержали свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление милиционерам. Сама же Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.