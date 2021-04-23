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Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Житель Панфиловского района избил жену и закопал ее по пояс

В Панфиловском районе 35-летний местный житель избил свою жену, после чего выволок во двор и по пояс закопал в яме. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«О произошедшем в правоохранительные органы сообщил сосед пострадавшей. Он стал свидетелем издевательств и позвал на помощь», — уточнили в милиции.

Отмечается, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. При допросе он не стал ничего отрицать и рассказал, что избил супругу на почве ревности. Хотел ее таким образом напугать. По факту произошедшего начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191349/
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