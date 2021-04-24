Убийство мужчины в Ивановке. Супруга погибшего не признает вины

Женщина, подозреваемая в убийстве супруга, несколько раз обращалась в милицию с заявлением о семейном насилии. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что подозреваемая не признает своей вины и утверждает: когда она пришла домой, супруг уже лежал мертвым.

«Сейчас она находится в СИЗО-1 Бишкека. Супруги прожили вместе восемь лет, в совместном браке у них родились двое детей. Женщина является жертвой семейного насилия. Известно, что подозреваемая до происшествия несколько раз обращалась в местный РОВД о том, что супруг ее бил. Однако сотрудники милиции никаких мер не приняли. По версии следствия, она несколько раз ударила его молотком по голове», — сообщили редакции.

Напомним, убитому было 34 года, а его супруге — 27 лет.