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Происшествия

Осознал, что сделал, и решил повеситься. В ИВС Сокулукского района произошло ЧП

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления пытался повеситься в камере изолятора временного содержания ОВД Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Инцидент произошел 21 апреля в 00.40. Задержанный 46-летний подследственный пытался покончить жизнь самоубийством. Он привязал обрывки простыни к решетке и пытался повеситься. Дежурный при обходе вовремя увидел происходящее и предотвратил суицид. На вопрос, почему он пытался свести счеты с жизнью, мужчина ответил, что решился на такой шаг из-за совершенного им преступления», — проинформировали в ГУВД.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По факту произошедшего ведется проверка. В милиции не стали уточнять, по подозрению в каком преступлении был задержан подследственный.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191149/
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