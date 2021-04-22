Осознал, что сделал, и решил повеситься. В ИВС Сокулукского района произошло ЧП

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления пытался повеситься в камере изолятора временного содержания ОВД Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Инцидент произошел 21 апреля в 00.40. Задержанный 46-летний подследственный пытался покончить жизнь самоубийством. Он привязал обрывки простыни к решетке и пытался повеситься. Дежурный при обходе вовремя увидел происходящее и предотвратил суицид. На вопрос, почему он пытался свести счеты с жизнью, мужчина ответил, что решился на такой шаг из-за совершенного им преступления», — проинформировали в ГУВД.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По факту произошедшего ведется проверка. В милиции не стали уточнять, по подозрению в каком преступлении был задержан подследственный.