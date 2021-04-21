Без вести пропавший 68-летний Сотциал Борончиев найден живым

В Бишкеке найден без вести пропавший 68-летний Сотциал Борончиев. Об этом 24.kg сообщила координатор Добровольного отряда спасателей Катерина Клевакова.

«Пожилой человек, страдающий потерей памяти, был найден накануне в 22.30 в Кызыл-Аскере. Скорее всего, он сел на общественный транспорт и доехал до конечной остановки, а обратного пути домой вспомнить не смог. К счастью, с ним все нормально, его жизни ничто не угрожает», — сказала она.

Фото Добровольного отряда спасателей

Пенсионер, напомним, вышел из дома на улице имени Аалы Токомбаева 20 апреля и без вести пропал.