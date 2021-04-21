09:20
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В городе Ош женщине, убившей мужа арматурой, отказали в отсрочке наказания

Ошский городской суд отказал в отсрочке исполнения наказания Гулжан Пасановой, обвиняемой в убийстве мужа. Об этом 24.kg сообщила адвокат Мухайе Абдураупова.

Читайте по теме
В городе Ош женщине, убившей мужа арматурой, сократили наказание

По ее словам, Гулжан Пасанова имеет право на отсрочку исполнения наказания до достижения ее младшего ребенка 14 лет.

«Прокурор Айым Раимкулова заявила, что моя подзащитная совершила тяжкое преступление, что ее дети сейчас живут у родственников Пасановой и им хорошо. Судья просто повторил слова гособвинителя. Однако суд не учел, что женщина сама является жертвой насилия в семье. К ней никто не приходит на свидание, детей не привозят. Судом не учтены права детей Гулжан Пасановой. В любом случае им будет лучше именно с мамой, а не с другими родственниками», — сказала Мухайе Абдураупова.

Напомним, Ошский городской суд приговорил обвиняемую к девяти годам лишения свободы, вторая инстанция снизила ей наказание до шести лет.

В ноябре 2019 года в Оше по подозрению в убийстве милиционера задержали 28-летнюю П. Г. По версии следствия, она убила мужа арматурой. На протяжении совместной жизни Гулжан Пасанова терпела систематические побои и издевательства со стороны своего мужа, который был старше ее на 20 лет. В милицию она не обращалась.

В разгар очередного скандала муж избил супругу. Женщина, защищаясь, схватила железную палку и ударила мужчину несколько раз. Он упал и потерял сознание. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Гулжан Пасанову арестовали и поместили под стражу во время похорон мужа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190873/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
Он украл моего ребенка. Женщина пожаловалась в прокуратуру и милицию на мужа
Не приготовила еду. В Ноокенском районе мужчину осудили за убийство жены
Жертва семейного насилия отсудила у бывшего мужа 350 тысяч сомов
За три месяца в Бишкеке зарегистрировали 249 фактов семейного насилия
Я — женщина, я против насилия. В Бишкеке прошел модный показ Замиры Молдошевой
Семейное насилие. Оправдательный приговор, вынесенный иностранцу, обжалован
В Бишкеке при акимиатах создадут центры по профилактике семейного насилия
Иностранца, обвиненного в издевательствах над женой, оправдали
В городе Ош суд отпустил мужчину, который ударил ножом 25-летнюю девушку
Пьяный мужчина избил бывшую жену и угрожал ножом. Подозреваемого задержали
Популярные новости
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке
Задержан вандал, осквернивший могилы в&nbsp;Чуйской области Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на&nbsp;поиски бросили все силы милиции Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на поиски бросили все силы милиции
На&nbsp;владельца ресторана La&nbsp;Maison в&nbsp;милицию поступило еще одно заявление На владельца ресторана La Maison в милицию поступило еще одно заявление
Бизнес
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
21 апреля, среда
09:19
На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель снег. Водителей призывают быть осторожными На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель снег. Водителей призыв...
09:17
Итоги референдума. При пересчете голосов данные УИК подтвердились
09:15
В городе Ош женщине, убившей мужа арматурой, отказали в отсрочке наказания
09:10
Житель Люксембурга пнул ребенка возле магазина. Подозреваемого задержали
08:59
В интернете кыргызстанцам предлагают купить оружие без разрешения и документов