В городе Ош женщине, убившей мужа арматурой, отказали в отсрочке наказания

Ошский городской суд отказал в отсрочке исполнения наказания Гулжан Пасановой, обвиняемой в убийстве мужа. Об этом 24.kg сообщила адвокат Мухайе Абдураупова.

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По ее словам, Гулжан Пасанова имеет право на отсрочку исполнения наказания до достижения ее младшего ребенка 14 лет.

«Прокурор Айым Раимкулова заявила, что моя подзащитная совершила тяжкое преступление, что ее дети сейчас живут у родственников Пасановой и им хорошо. Судья просто повторил слова гособвинителя. Однако суд не учел, что женщина сама является жертвой насилия в семье. К ней никто не приходит на свидание, детей не привозят. Судом не учтены права детей Гулжан Пасановой. В любом случае им будет лучше именно с мамой, а не с другими родственниками», — сказала Мухайе Абдураупова.

Напомним, Ошский городской суд приговорил обвиняемую к девяти годам лишения свободы, вторая инстанция снизила ей наказание до шести лет.

В ноябре 2019 года в Оше по подозрению в убийстве милиционера задержали 28-летнюю П. Г. По версии следствия, она убила мужа арматурой. На протяжении совместной жизни Гулжан Пасанова терпела систематические побои и издевательства со стороны своего мужа, который был старше ее на 20 лет. В милицию она не обращалась.

В разгар очередного скандала муж избил супругу. Женщина, защищаясь, схватила железную палку и ударила мужчину несколько раз. Он упал и потерял сознание. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Гулжан Пасанову арестовали и поместили под стражу во время похорон мужа.