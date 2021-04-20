В Кара-Суйском районе бывший сожитель отобрал у женщины грудного ребенка

В Кара-Суйском районе мужчина отобрал грудного ребенка у бывшей гражданской жены. Об этом 24.kg сообщила адвокат Мухайе Абдураупова.

По ее словам, милиция бездействует в вопросе возвращения ребенка матери.

«За все время беременности бывший супруг Т. Н. никак не помогал ей. Спустя несколько дней после выписки из роддома мужчина пытался забрать ребенка у Т. Н., но ему тогда помешали. Сейчас ребенку 10 месяцев, его насильно отобрали у матери. Женщина обращалась в милицию, но правоохранители бездействуют. Теперь Кара-Суйский районный суд должен определить местожительство ребенка», — сказала Мухайе Абдураупова.