В Таджикистан из Кыргызстана пытались незаконно вывезти крупный рогатый скот

В Баткенской области пресекли нелегальный перегон крупного рогатого скота через госграницу. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

Фото ПС ГКНБ. В Баткенской области пресекли нелегальный перегон крупного рогатого скота

По ее данным, возле села Максат Лейлекского района пограничники обнаружили и задержали автомашину Hyundai Porter под управлением кыргызстанца М. М., который планировал нелегально перевезти в Таджикистан восемь бычков. По предварительным данным, стоимость животных составила 320 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанного и скот передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.