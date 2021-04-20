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В Таджикистан из Кыргызстана пытались незаконно вывезти крупный рогатый скот

В Баткенской области пресекли нелегальный перегон крупного рогатого скота через госграницу. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

ПС ГКНБ
Фото ПС ГКНБ. В Баткенской области пресекли нелегальный перегон крупного рогатого скота
По ее данным, возле села Максат Лейлекского района пограничники обнаружили и задержали автомашину Hyundai Porter под управлением кыргызстанца М. М., который планировал нелегально перевезти в Таджикистан восемь бычков. По предварительным данным, стоимость животных составила 320 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанного и скот передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190817/
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