В Чуйской области задержан мошенник. Набрал кредитов и обманул партнера

В Чуйской области задержан 33-летний подозреваемый в мошенничестве, который, взяв кредиты на имущество партнера, обманул его. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

«В июне 2019 года в целях получения кредита в банке злоумышленник и пострадавший, договорившись, составили договор купли-продажи принадлежавшего последнему недвижимого имущества — нежилого помещения, расположенного в Московском районе. Между ними была договоренность, что после погашения кредита имущество обратно переоформляется на прежнего хозяина», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в мошенничестве

Однако подозреваемый после оформления имущества на свое имя два раза получил кредит в банке на крупную сумму и нарушил договоренность, по которой часть денег из полученных кредитов должен получить его партнер.

Более того, обманным путем вынудил пострадавшего оплатить часть полученных кредитов на сумму более 1 миллиона сомов. После погашения кредита оформленную на него недвижимость подозреваемый и вовсе продал третьим лицам.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый найден и задержан.