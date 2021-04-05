Сутки не открывал дверь. В Бишкеке спасли мужчину, у которого произошел инсульт

Сотрудники МЧС вскрыли дверь мужчины, который сутки не выходил на связь с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, вызов в службу спасения поступил от родных 56-летнего жителя Бишкека, который живет по бульвару Эркиндик.

«На место прибыли спасатели УМЧС Бишкека. В присутствии сотрудников милиции они вскрыли заблокированную дверь с помощью шанцевых инструментов. По предварительным данным, у мужчины случился инсульт. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и передали врачам», — рассказали в МЧС.