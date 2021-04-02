Напал на охранника магазина. Кыргызстанцу в Подмосковье грозит десять лет тюрьмы

Кыргызстанца подозревают в нанесении ножевых ранений охраннику сетевого торгового центра в Ленинском городском округе Подмосковья. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, в дежурную часть полиции 30 марта поступило сообщение, что в гипермаркете, расположенном на 24-м километре МКАД, произошел конфликт с поножовщиной. На место инцидента выехали оперативно-следственная группа и врачи. Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали.

Оперативники выяснили, что скандал между 29-летним охранником и 20-летним иностранным гражданином произошел в служебном помещении торгового центра. По данному факту силовики возбудили уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

«Пока непонятна суть конфликта. Охранник родом из Малоархангельского района Орловской области. Он устроен официально на работу. Кыргызстанец на территории России находится без разрешения на работу и регистрации», — рассказали в правоохранительных органах.

Подозреваемого в совершении преступления водворили в ИВС. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.