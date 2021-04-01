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Кримавторитет по прозвищу Точка приговорен к штрафу за незаконный оборот оружия

Криминального авторитета по прозвищу Точка признали виновным по статье «Незаконный оборот оружия». Об этом сообщается в приговоре суда.

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В Токмаке задержали криминального авторитета по прозвищу Точка

Уточняется, что обвиняемого задержали на кладбище в Токмаке во время похорон бизнесмена Алиджана Ибрагимова. Мужчина был пьян, во время проверки в барсетке Б. А. обнаружили пистолет Макарова.

«Подозреваемый добровольно отдал милиционерам барсетку с оружием. В сумке у Б. А. были обнаружены патроны и самодельный нож. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. По его словам, он пришел на похороны бизнесмена, поздоровался с членами семьи, выразил соболезнования и поехал на кладбище. В этот момент к мужчине подошли неизвестные люди, попросили документы. Когда кримавторитет пытался вытащить из барсетки паспорт, один из мужчин потребовал показать содержимое сумки, где были найдены пистолет и нож. Однако, по словам обвиняемого, оружие он нашел за два дня до задержания и не успел отдать его сотрудникам милиции», — указывается в приговоре суда.

В итоге члена ОПГ приговорили к выплате штрафа в размере 280 тысяч сомов. Обвиняемого выпустили из-под стражи в зале суда.

Напомним, кримавторитет по прозвищу Точка был задержан 4 февраля.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188428/
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