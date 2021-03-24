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Происшествия

У девушки отобрали iPhone на Ошском рынке. Подозреваемого задержали

В Бишкеке 30-летний мужчина отобрал на улице у девушки iPhone 11 Pro Max. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, 23 марта примерно в 11.40 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Бейшеналиевой и Пушкина у девушки отобрали сотовый телефон.

«Выяснилось, что у гражданки А. А., 1997 года рождения, неизвестный мужчина, угрожая физической расправой, забрал iPhone 11 Pro Max. Подозреваемого по горячим следам задержали. Это 30-летний Б. С. уулу. Он доставлен в УВД для дальнейшего разбирательства», — отмечают в УПСМ.

УПСМ
Фото УПСМ . Подозреваемый
 
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187450/
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