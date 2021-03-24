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Сюжет: Выборы - 2021

Угрожают. Агитатор партии «Бирге — Вместе» пожаловалась главе ГКНБ и президенту

Агитатор партии «Бирге — Вместе» Назгуль Солтобаева пожаловалась председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и президенту Садыру Жапарову на угрозы со стороны кандидатов в Токмакский горкенеш Кайрата Чокеева, Фирузы Иманходжаевой, Акрама Амиржанова. Видеообращение женщина разослала в мессенджере WhatsApp.

По ее словам, в 2020 году во время парламентских выборов она работала на партию «Мекеним Кыргызстан», затем стала агитатором партии «Бирге — Вместе». Обе политорганизации не заплатили за работу.

«В «Мекеним Кыргызстан» выдавали зарплату, мы бегали за своими деньгами. Я просила отдать положенное, объяснив, что супругу нужна операция. Ответили, что денег нет. Обращались со мной, как с бродягой. После я стала работать в «Бирге — Вместе». Там тоже не платили, и я ушла, а вместе со мной еще семь агитаторов. Мне стали поступать сообщения с угрозами. Эта партия связана с криминалом. Я обратилась в РОВД Токмака, где написала заявление. В этот момент Кайрат Чокеев (кандидат в депутаты Токмакского горкенеша) стал угрожать мне, мол, я с тобой поговорю еще, ты кого из себя строишь. За этим человеком стоит Урмат Самаев (депутат Жогорку Кенеша. — Прим. 24.kg), он тоже связан с криминалом», — сказала Назгуль Солтобаева.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187395/
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