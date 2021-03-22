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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 653 нарушения ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 653 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 70 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 11 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 100 человек.

На штрафстоянку поставили 634 транспортных средства. Раскрыто также 61 преступление и проступок.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187221/
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