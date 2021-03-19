Мээрим Асанову допросили в ГКНБ из-за поста в Facebook фейкового аккаунта

Бывшую сотрудницу предвыборного штаба Абдиля Сегизбаева Мээрим Асанову снова допросили в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщила она сама.

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По ее словам, допрашивали ее из-за публикации в Facebook, которую разместил некий фейковый аккаунт.

«Говорят, что якобы я причастна к этому аккаунту, но каким боком, так и не объяснили. О какой публикации идет речь, тоже не знаю», — рассказала она.

Отметим, что вчера Мээрим Асанову попросили явиться в ГКНБ через ее мужа, Кутмана Мукашева. Которого, кстати, накануне тоже допрашивали.

Напомним, на последних президентских выборах Мээрим Асанова работала в штабе кандидата Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту. 3 февраля в доме Асановой провели обыск, а ее мужа Кутмана Мукашева допрашивали в ГКНБ. До этого на допрос вызывали и медиаменеджера штаба Абдиля Сегизбаева Нурзаду Токтогулову.