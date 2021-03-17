11:31
USD 84.80
EUR 101.14
RUB 1.16
Происшествия

В Таласе чиновники завысили стоимость оборудования для областного театра

В Таласской области выявлены факты завышения стоимости приобретенного оборудования для местного Музыкально-драматического театра имени К.Медетбекова. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее было возбуждено досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«Должностные лица УКС Таласской области через процедуру госзакупок приобрели музыкальное оборудование для театра на сумму 25 миллионов сомов у частных компаний. Техника была принята по акту-приемки должностными лицами драмтеатра, УКС Таласской области и Госэкотехинспекции. Выявлено завышение стоимости приобретенного музыкального оборудования более чем на 10 миллионов сомов», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186743/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение сотрудников ГКНБ. Камчыбек Ташиев прокомментировал инцидент
Журналистам Factcheck и гражданскому активисту Улану Усейину угрожают в Оше
Наркотики, оружие, боеприпасы. В Баткене нашли схрон
В Баткенской области напали на сотрудников ГКНБ. Избили двух чекистов
В Баткене прокомментировали незаконный экспорт газа в Узбекистан и Таджикистан
В Бишкеке задержали мужчин, вымогавших деньги под видом сотрудников ГКНБ
Спецслужбы задержали бандгруппу, планировавшую вооруженный джихад в Кыргызстане
В Таласе задержали большегрузы с контрабандными сигаретами: 760 тысяч пачек
Мужчина, прикрываясь знакомством с главой ГКНБ, обещал трудоустроить человека
Такого еще не было. У руководства ОАО «НЭСК» вымогали должность
Популярные новости
Причастен к&nbsp;выводу денег из&nbsp;страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева
В&nbsp;Бишкеке задержан владелец французского ресторана La&nbsp;Maison В Бишкеке задержан владелец французского ресторана La Maison
Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев
В&nbsp;Бишкеке пьяные девушки поскандалили с&nbsp;патрульными милиционерами В Бишкеке пьяные девушки поскандалили с патрульными милиционерами
Бизнес
&laquo;Гемотест&raquo; сделал проверку щитовидной железы доступнее «Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
17 марта, среда
11:27
Проект концепции духовно-нравственного воспитания доработают Проект концепции духовно-нравственного воспитания дораб...
11:25
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
11:09
«Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
11:06
В Кыргызстане коронавирусом болеют 640 человек, 95 — в тяжелом состоянии
11:04
В Кыргызстане выявили 55 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 87 045