В Таласе чиновники завысили стоимость оборудования для областного театра

В Таласской области выявлены факты завышения стоимости приобретенного оборудования для местного Музыкально-драматического театра имени К.Медетбекова. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее было возбуждено досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«Должностные лица УКС Таласской области через процедуру госзакупок приобрели музыкальное оборудование для театра на сумму 25 миллионов сомов у частных компаний. Техника была принята по акту-приемки должностными лицами драмтеатра, УКС Таласской области и Госэкотехинспекции. Выявлено завышение стоимости приобретенного музыкального оборудования более чем на 10 миллионов сомов», — сообщили в ГКНБ.