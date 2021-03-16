22:38
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Происшествия

Внимание, розыск! В Кадамджайском районе пропала 23-летняя Гуласалхон Яхияева

В Кадамджайском районе пропала 23-летняя Гуласалхон Яхияева. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

УВД Баткенской области
Фото УВД Баткенской области. В Кадамджайском районе пропала 23-летняя Гуласалхон Яхияева

По ее данным, 2 марта примерно в 8.00 девушка вышла из дома в селе Учкун и не вернулась до сих пор.

Приметы без вести пропавшей: рост 155-160 сантиметров, круглое лицо, каштановые длинные волосы, среднего телосложнения. Была одета в белую блузку, серое пальто, черные джинсы и черные зимние ботинки.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Гуласалхон Яхияевой, просят сообщить по телефонам: 102, 0365550229, 0704276416.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186660/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Пропавшего в Сузаке Дастана Кубатбекова нашли
Внимание, розыск! В Сузакском районе пропал 24-летний Дастан Кубатбеков
Внимание, розыск! В селе Кок-Жар пропал 59-летний Талант Мырзаев
Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробности
Чувствовать чужую боль. Рассказ волонтера о Добровольном отряде спасателей
В Бишкеке пропал ребенок. Милиция нашла его в супермаркете
В Кадамджае мужчину насмерть сбил поезд
Внимание, розыск! Милиция второй год ищет 56-летнюю Акылбубу Мундузбаеву
Внимание, розыск! Милиция четыре года не может найти 35-летнего Рахима Исму
В Бишкеке ищут без вести пропавшего 17-летнего Асылбека Чыракова
Популярные новости
Причастен к&nbsp;выводу денег из&nbsp;страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева
В&nbsp;Бишкеке задержан владелец французского ресторана La&nbsp;Maison В Бишкеке задержан владелец французского ресторана La Maison
Дикие истории XXI&nbsp;века: за&nbsp;что истязают, унижают и&nbsp;убивают кыргызстанок Дикие истории XXI века: за что истязают, унижают и убивают кыргызстанок
В&nbsp;Бишкеке пьяные девушки поскандалили с&nbsp;патрульными милиционерами В Бишкеке пьяные девушки поскандалили с патрульными милиционерами
Бизнес
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
16 марта, вторник
22:30
В Бишкеке выявили 318 водителей с транзитными номерами, нарушивших ПДД В Бишкеке выявили 318 водителей с транзитными номерами,...
22:03
Внимание, розыск! В Кадамджайском районе пропала 23-летняя Гуласалхон Яхияева
21:42
Эксперты определили, какие смартфоны подделывают чаще всего
21:16
Минсельхоз предлагает временно запретить вывоз минеральных удобрений
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: местами дождь