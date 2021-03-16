Внимание, розыск! В Кадамджайском районе пропала 23-летняя Гуласалхон Яхияева

В Кадамджайском районе пропала 23-летняя Гуласалхон Яхияева. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

Фото УВД Баткенской области. В Кадамджайском районе пропала 23-летняя Гуласалхон Яхияева

По ее данным, 2 марта примерно в 8.00 девушка вышла из дома в селе Учкун и не вернулась до сих пор.

Приметы без вести пропавшей: рост 155-160 сантиметров, круглое лицо, каштановые длинные волосы, среднего телосложнения. Была одета в белую блузку, серое пальто, черные джинсы и черные зимние ботинки.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Гуласалхон Яхияевой, просят сообщить по телефонам: 102, 0365550229, 0704276416.