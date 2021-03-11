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Происшествия

В Кара-Кульджинском районе полностью сгорела школа

В селе Буйга Кара-Кульджинского района Ошской области полностью сгорела средняя школа имени Жумабая Абидинова. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло 10 марта. В результате пожара никто не пострадал.

«Всего сгорели 350 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 4.16, а в 6.35 огонь ликвидировали. Полностью возгорание потушили в 8.25. Сейчас сотрудники МЧС выясняют обстоятельства», — рассказали в ведомстве.

Напомним, это уже третий случай в этом году, когда горела школа. 28 января возник пожар в средней школе села Ак-Жар Кара-Бууринского района Таласской области. Причиной возгорания назвали неправильное использование котельной. 2 марта полностью сгорела школа в селе Маданият Кара-Суйского района Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186092/
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