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Происшествия

В Бишкеке за кражу велосипеда задержан 19-летний парень

В Бишкеке за кражу велосипеда задержан 19-летний парень. Милиция проверяет его на совершение схожих преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского УВД столицы.

«4 января в милицию с заявлением обратился гражданин Л.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который в этот же день примерно в 15.00, находясь в подъезде многоэтажного дома на улице Шевченко, украл его велосипед марки Giant стоимостью 20 тысяч сомов. По факту кражи было возбуждено уголовное дело», — сообщили в УВД.

пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Задержанный

Оперативникам первого отдела городской милиции УВД Ленинского района удалось найти и задержать подозреваемого. Ленинским районным судом в отношении него избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на один месяц. Следствие проверяет арестованного на возможную причастность к аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184562/
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