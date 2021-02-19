В Алматы задержан мошенник, с осени 2018 года обманывавший кыргызстанцев

В Алматы задержан 34-летний бишкекчанин, который с осени 2018 года обманывал кыргызстанцев. На его счету десятки пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

«В ноябре 2018 года задержанный обманным путем завладел автомашиной марки Toyota Camry, стоимостью $6 тысяч 400. После продал иномарку третьим лицам. В октябре того же года он продает автомашину марки Mercedes-Benz E430 жительнице столицы за $8 тысяч, обещая переоформить ее позже. Спустя неделю забирает автомашину обратно, при этом вернув покупательнице лишь $5 тысяч.

Осенью того же 2018 года он под предлогом реализации завладел автомашинами марки Honda CR-V стоимостью $13 тысяч 500, Ford Transit стоимостью $10 тысяч и Nissan Maxima стоимостью $4 тысячи. После этого продал их третьим лицам, а полученные деньги присвоил. В октябре того же 2018 года он продает бишкекчанину не принадлежавшую ему автомашину марки Toyota Camry за $5 тысяч 900.

В феврале 2019 года в одном из столичных магазинов он покупает в рассрочку смартфон iPhone XS за 83 тысячи 800 сомов, заплатив лишь 20 тысяч сомов, после чего скрывается», — проинформировали в милиции.

Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый в мошенничестве.

После возбуждения ряда уголовных дел подозреваемый скрылся в Казахстане. Найти и задержать его удалось лишь в конце января. По версии следствия он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. В настоящее время решается вопрос экстрадиции задержанного на территорию

Кыргызской Республики.